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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC egemen, eşit bir devlet olarak uluslararası alanda yerini er veya geç alacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası hukuka, ahlaka, vicdana, merhamete uygun hareket edeceğini, hiçbir şekilde hakkını, hukukunu da başkalarına çiğnetmeyeceğini belirtti.

Harun Kutbe  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC egemen, eşit bir devlet olarak uluslararası alanda yerini er veya geç alacak

Lefkoşa

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin 100. yılını kutladığını, bu birikimle geleceğe baktığını belirterek, KKTC'nin de bu yıl 40. yılını idrak ettiğini söyledi.

KKTC'nin egemen, eşit bir devlet olarak uluslararası alanda yerini er veya geç alacağına yürekten inandığını dile getiren Yılmaz, bu yönde her türlü gayreti birlikte sarf ettiklerini vurguladı. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de, Karabağ'da yaşananlar bize hep şunu gösteriyor. Sabah akşam haktan, hukuktan, uluslararası hukuktan bahseden birtakım uluslararası çevreler maalesef belli yerlere gelince bunu unutuyorlar, hatırlamıyorlar. Onlara her fırsatta bunu hatırlatacağız. Biz uluslararası hukuka uygun bir şekilde ahlaka, vicdana, merhamete uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu da başkalarına çiğnetmeyeceğiz.

Bunun en güzel örneklerinden birini yakın geçmişte Karabağ'da yaşadık. Uzun bir işgalin ardından Karabağ kurtuldu ve Azerbaycan şu anda Karabağ'ın her köşesine bayrağını dikmiş vaziyette. Onun için tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da Azerbaycan ile hep bir olduk, beraber olduk. Bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz."

Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de bir kader birliği olduğuna işaret ederek, "Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Şunu çok açık ve net görüyoruz, bütün bu yaşananlardan. Güçlü olmak, bir ve beraber olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenemeyiz. Başkalarının iki yüzlü standartlarına da güvenemeyiz. Biz bir olacağız, beraber olacağız. Çok çalışacağız, güçlü olacağız. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda Türk devletlerinin de yüzyılı olacağını vurgulayan Yılmaz, hep beraber güç birliği içinde geleceğe yürüyeceklerini, hak ve hukuklarını hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini kaydetti.

Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin aziz bir mekan, milli iradenin tecelligahı olduğunu ifade ederek, "Meclisimizin inşallah yeni binası bittiği zaman orayı da hep birlikte göreceğiz. Bu irade durduğu sürece, milletin bu iradesi açık ve net ortaya konduğu sürece kimsenin de gücü bu gerçekleri değiştirmeye yetmeyecektir." dedi.

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