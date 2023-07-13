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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'in Twitter paylaşımına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaparak kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden'e Twitter'den yanıt verdi.

Mehmet Tosun  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'in Twitter paylaşımına yanıt

Ankara

Paylaşımında, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi, NATO'nun genişlemesine ve ittifakın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta terörle mücadele olmak üzere tüm güvenlik sınamalarına karşı İttifakımızın görüş birliği içerisinde güçlü çözümler üretmesinin ve müttefikler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin, bölgesel ve küresel barışın tesisinde çok büyük bir rol oynayacağına inanıyorum. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan."

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını paylaşarak, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

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