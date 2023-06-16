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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Filiz Kınık Öz  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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