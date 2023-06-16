Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Sevgili genç kardeşlerim...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2023
Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun.