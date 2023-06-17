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İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Alper Korkmaz  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
İstanbul'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Anadolu ve Avrupa yakasında yağış öncesi gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü. Üsküdar sahiline gelenler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapan bazı kişiler yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

Gece boyunca aralıklarla yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

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