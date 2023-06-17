Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Planlama Çalışması Toplantısı'na katılacak, Gülderen Geçici İş Yerleri'ni ve Antakya Gülderen TOKİ Konutları'nı ziyaret edecek.
(Hatay/10.30/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti İl Başkanlığını, Karacasu Konteyner Kent'i ziyaret edecek, AFAD Koordinasyon Toplantısı'na ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, öğretmenlerle bir araya gelecek.
(Kahramanmaraş/10.45-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki mücadelesinde Dörtlü Finali garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki altıncı ve son maçında Danimarka'yı konuk edecek.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak.
(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
3- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin play-off final serisi ilk maçında Yılyak Samsunspor Basketbol ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.
(Samsun/18.00) (Fotoğraflı)
4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.
(Montreal/23.00) (Fotoğraflı)
5- Fenerbahçe Kulübü 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.