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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Enes Kaplan   | 30.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Ankara

Görüşmede, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve BM'nin iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya olumlu baktıklarını bildirdi.

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