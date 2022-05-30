Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Ankara
Görüşmede, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Ukrayna ve BM'nin iştirakiyle oluşturulacak Kontrol Merkezi'ne katılmaya ve merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya olumlu baktıklarını bildirdi.
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