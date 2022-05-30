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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

Enes Kaplan   | 30.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.


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