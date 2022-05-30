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Şehit Uzman Çavuş Serttaş için Diyarbakır'da tören düzenlendi

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için Diyarbakır'da tören düzenlendi.

Aziz Aslan, Aydın Arik   | 30.05.2022
Şehit Uzman Çavuş Serttaş için Diyarbakır'da tören düzenlendi Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olan Muhammed Serttaş'ın cenazesi, Sur ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Vali Ali İhsan Su, şehidin babası İhsan ve annesi Ayşe Serttaş'ı teskin etmeye çalıştı.

Şehidin yengesi Çiğdem Serttaş, Kürtçe, "Hoş geldin Muhammed" diyerek ağıt yaktı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dua okundu.

Namazın ardından askerlerin omzuna alınan Serttaş'ın naaşı, cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'ne götürüldü.

Törene, şehidin yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

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