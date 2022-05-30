Gaziantep'te bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı kamerada
Gaziantep'te tekstil atölyesinde çalışan bir işçinin havalandırma boşluğundan düğün salonuna düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep
Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan işçi, bastığı havalandırma boşluğunun çökmesiyle alt kattaki düğün salonuna düştü.
Asma tavanın demirlerinden bir süre tutunan işçi, salondaki düğüne gelen davetlilerin şaşkın bakışları arasında kendini zemine bıraktı.
Kimsenin yaralanmadığı olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.