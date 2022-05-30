Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi'ndeki kavşakta 34 KN 855 plakalı İETT otobüsü ile 41 ACL 941 plakalı ambulans çarpıştı.
Kazada otobüsün ön kapısının camları kırılırken, hasar gören ambulansın da hava yastıkları patladı.
Kaza nedeniyle ambulansta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.