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Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mücahit Türetken   | 30.05.2022
Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Mücahit Türetken - AA

İstanbul

Kadıköy'de ambulans ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi'ndeki kavşakta 34 KN 855 plakalı İETT otobüsü ile 41 ACL 941 plakalı ambulans çarpıştı.


Kazada otobüsün ön kapısının camları kırılırken, hasar gören ambulansın da hava yastıkları patladı.

Kaza nedeniyle ambulansta bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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