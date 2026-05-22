Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dev bir enerji altyapısına sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen “2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür, geçiş ve kavşak noktasıdır." dedi.

Türkiye'nin hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıktığını belirten Erdoğan, “Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikinde vazgeçilmezliği, bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız. Muhalefetin küçümsediği Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı.” açıklamalarında bulundu.

Gabar'dan elde edilen üretimin, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine büyük katkı sağladığına değinen Erdoğan, “2028'de ikinci yüzer üretim platformunun hizmete girmesiyle üretim üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküpe çıkacak.16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar, Türkiye'nin yurt dışında ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. Komşumuz Suriye'de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmaya kararlıyız. Savunma sanayisinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin Kızılelma'sıdır.” ifadelerini kullandı.