Bir kolu bükülü, eli kapalı olan felçli hasta el cerrahisiyle sağlığına kavuştu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen çok yönlü el cerrahisi operasyonuyla 4 yıldır felçli olan hasta, bükülü haldeki kolunu ve yumruk şeklinde kapalı olan elini yeniden kullanabilir hale geldi.

Kocaeli'de yaşayan 46 yaşındaki Serkan Aydın'ın sol tarafında, 4 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu kalıcı felç oluştu.

Uzun süreli tedavi ve rehabilitasyon süreciyle yeniden yürümeye başlayan Aydın, denge problemlerini kısmen aşsa da sol kolunun bükülü, elinin de yumruk şeklinde kapalı olması nedeniyle kişisel bakım ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadı.

Tedavi arayışına başlayan Aydın, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurdu.

Aydın, burada yapılan tetkiklerin ardından El Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Egemen Ayhan ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Operasyonda, Aydın'ın kolunda istemsiz kasılmaya (spastisite) neden olan bazı sinirleri mikrocerrahi yöntemle kontrollü şekilde kesildi, ayrıca bazı tendonlarına uzatma işlemleri uygulandı.

Mikrocerrahi uygulamalar içeren çok yönlü cerrahi yaklaşım sayesinde Aydın'ın felçli kolu ve eli açıldı.

“Gerek el bileği gerekse de parmakları daha doğal dediğimiz pozisyona kavuşturduk”

Prof. Dr. Egemen Ayhan, AA muhabirine, hastanın 2022 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi sürecinden geçtiğini söyledi.

Beyin kanamasının ciddi bir acil durum olduğunu ve erken dönemde beyin cerrahisi, nöroloji, fizik tedavi, rehabilitasyon gibi birçok branşın birlikte çalıştığını belirten Ayhan, hastaların bir kısmının tamamen iyileşebildiğini ancak çoğunda "sekel" olarak adlandırılan kalıcı nörolojik tabloların gelişebildiğini kaydetti.

Ayhan, söz konusu hastada da beyin kanaması sonrası uzun rehabilitasyon dönemine rağmen sol elinde ve kolunda spastisite geliştiğini, bu durumun da yürüme dengesini ve genel vücut fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Spastisitenin inme ve travmatik beyin hasarı sonrası sık görülen bir tablo olduğunu vurgulayan Ayhan, kasların normal işlevini kaybederek sürekli kasılı kalmasının hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü dile getirdi.

Serkan Aydın'a "hiperselektif nörektomi" denilen yöntemi uyguladıklarını bildiren Ayhan, "Bu teknikte sinirin bir kısmını kestiğimiz, bir kısmını sağlam bıraktığımız için hasta hem o kasılı halden kurtuluyor hem de kuvvet kaybı olmuyor. Siniri kökünden kesersek tamamen felç durumu sağlanıp kol açılabilir ama bu durumda kolda istemli aktivite de kaybolur. Biz bu teknikte sinirlerin bir kısmını kestiğimiz, bir kısmını da koruduğumuz için hasta istediği zaman 'fleksiyon' dediğimiz bükme hareketini de yapabiliyor, açmayı da yapabiliyor." dedi.

Prof. Dr. Ayhan, Aydın'ın ameliyatını ve sağlık durumunu şöyle anlattı:

"Hastamızın ameliyatı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Şu an ameliyat sonrası 2,5 aydayız. Kolunu tamamen kendi başına hareket ettirebiliyor, dirsek eklemini istemli olarak açıp kapatabiliyor. El bileği bükük bir pozisyonda (fleksiyonda) ve elleri tam yumruk sıkılı haldeydi. Şu an gerek el bileği gerekse de parmakları daha nötral, daha uygun, daha doğal dediğimiz pozisyona kavuşturduk."

Bazı hastaların zamanla durumlarını kabullenip tedavi seçeneği kalmadığını düşündüklerini ancak bunun doğru olmadığını dile getiren Ayhan, "Bu hastaların kaderine terk edilmemesi gerekiyor. Uygun hastalarda cerrahi yöntemlerle anlamlı iyileşmeler sağlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

"Ameliyat sonrası baston kullanmayı bıraktım"

Hasta Serkan Aydın ise ailesiyle birlikte tatildeyken beyin kanaması geçirdiğini ve ardından uzun bir tedavi süreci yaşadığını söyledi.

Beyin damarına stent ve klips uygulandığını, yoğun bakım ve fizik tedavi süreçlerinden geçtiğini anlatan Aydın, ameliyat öncesinde sol kolunu ve elini kullanamadığını, yürüyüş dengesinin bozuk olduğunu, kişisel bakım ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunun Prof. Dr. Egemen Ayhan tarafından değerlendirildikten sonra kısa sürede ameliyat edildiğini ifade eden Aydın, "Ameliyat sonrası baston kullanmayı bıraktım, ayağımdaki destek aparatını çıkardım ve kol hareketlerimde belirgin düzelme oldu. Şu anda kolumu daha rahat kullanabiliyorum, kendi başına giyinebiliyorum ve günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız şekilde gerçekleştirebiliyorum." diye konuştu.

Aydın, tedavi sürecinde emeği geçen hekimlere ve sağlık görevlilerine teşekkür ederek, benzer hastalığı yaşayanlara kendisine uygulanan operasyon yöntemini değerlendirmelerini önerdi.