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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Taha Akgül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kaptanı Taha Akgül ile telefonda görüştü.

Hüseyin Doğru  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda Taha Akgül ile görüştü

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü. Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye "Bir aksilik olmasın ha!" diyerek başarı temennisinde bulundu. Taha ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım." cevabını verdi.

Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi.

Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini istedi. Bunun üzerine Bakan Bak'ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah." ifadesini kullanması gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kafileye selamlarını ileterek, başarılar diledi.

Öte yandan Bak, güreşçiler ve antrenörlerle sohbet ederek şampiyona hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ziyaretinde Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yer aldı.

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