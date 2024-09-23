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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya gelen Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

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