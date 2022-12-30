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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filiz Kınık Öz, Sefa Mutlu   | 30.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bermudez'e 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile telefonda görüştü
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