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İzmir'de petrokimya tesisinde gaz sızıntısından etkilenen 9 işçiden 1'i öldü

Hüseyin Bağış   | 30.12.2022
İzmir'de petrokimya tesisinde gaz sızıntısından etkilenen 9 işçiden 1'i öldü

İzmir

 İzmir'in Aliağa ilçesindeki rafineri ve petrokimya tesisinde yaşanan gaz sızıntısından etkilenen 9 işçiden biri hayatını kaybetti.

Petkim'den yapılan açıklamada, bugün saat 14.15 sıralarında, rafineri ve petrokimya tesislerinde yer alan ACN fabrikasında gerçekleştirilen bir işlem sırasında bazı işçilerin gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan sızıntı sonucu gazdan etkilenen 9 çalışma arkadaşımıza olay yerinde ilk müdahale yapılmıştır. Buna rağmen elim olay sonucunda 1 arkadaşımız hastanedeki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, 7 arkadaşımızın hastanede tedavileri devam etmektedir.

Yaşanan bu vahim durum karşısında acı kaybımızın derin üzüntüsü içindeyiz. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır, hastanede tedavileri süren çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Açıklamada, gaz sızıntısının sebebine dair araştırmaların sürdüğü bildirildi.

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