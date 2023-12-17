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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Mustafa Hatipoğlu  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

İstanbul

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de hazır bulundu.


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