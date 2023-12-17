Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,237.00
BTC/USDT
42,370.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü - VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

İrem Demir  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle yarın, Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Erdoğan ile Orban'ın başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, ABD'ye İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısı
Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde pek çok işbirliği alanında 16 belge imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sütlüce'deki il binasında partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sütlüce'deki il binasında partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra Bienali'nde "Public Award" kazanan eseri AKM'de inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra Bienali'nde "Public Award" kazanan eseri AKM'de inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet