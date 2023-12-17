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Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

Erzurum'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Talha Koca, Kemal Özdemir  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza Fotoğraf: Talha Koca/AA

Erzurum

Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 2. Vaniefendi Sokak'ta, 2 hafif ticari araç, 1 kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti.

Yaralının bulunmadığı kazada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan kayganlaşan yokuşta belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

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