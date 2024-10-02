Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.