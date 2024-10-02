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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Mehmet Tosun  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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