Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile Ankara’da görüştüğünü bildirdi.
Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.