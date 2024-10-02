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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile Ankara'da bir araya geldi.

Muhammet Tarhan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile Ankara’da görüştüğünü bildirdi.

Paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğrafa yer verildi.

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