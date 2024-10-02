Dolar
34.21
Euro
37.86
Altın
2,648.29
ETH/USDT
2,469.20
BTC/USDT
62,106.00
BIST 100
9,012.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor RFS, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını, Daugava Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi'yi kabul etti.

Mehmet Tosun  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti
Ağrı'da araç kazasında bir asker şehit oldu
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Balıkesir'de orman yangınına müdahale ediliyor
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Çok kutuplu bir dünyada Türkiye'nin rolü, her zamankinden çok daha önemli

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Çok kutuplu bir dünyada Türkiye'nin rolü, her zamankinden çok daha önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hala yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet