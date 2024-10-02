Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi'yi kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi'yi kabul etti https://t.co/Pk92cpR4C4 pic.twitter.com/8Q12FabsLl— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 2, 2024