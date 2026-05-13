Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.
Mümin Altaş, Özcan Yıldırım, Fatih Gökbulut
13 Mayıs 2026•Güncelleme: 13 Mayıs 2026
Ankara, Astana
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, Astana'da Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na indi.
Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan ve Tokayev, ellerinde Türk bayrağı ve Kazakistan bayrağı olan çocukların sevgi gösterisi eşliğinde Şeref Salonu'na geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Salonu'nda çocuklar, "Ata yurda hoş geldiniz" sloganlarıyla karşıladı, Erdoğan "Hoş bulduk" karşılığını verdi.