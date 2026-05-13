Eski yerleşim yerlerinin yeniden sular altında kaldığı Bahçelik Barajı'nda doluluk yüzde 92'ye ulaştı

Bölgede sulama ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren baraj, 216 milyon 139 bin metreküplük su kapasitesiyle yöre halkına önemli bir ekonomik kazanç sağlıyor.

Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle Ekim 2025'te su seviyesinin yüzde 24'e düştüğü barajda, bu yıl doluluk oranı yüzde 92'ye kadar çıktı.

Su hacmi 201 milyon 107 bin metreküpe ulaşan baraj, doluluk oranıyla bölge halkı ve balıkçılara umut oldu.

Geçen yıl ekim ayında su seviyesinin düşmesiyle barajda oluşan adacıklar, gün yüzüne çıkan eski Emeğil köyündeki cami ve evlerin enkazları yeniden sular altında kalırken, zemine kadar inen bazı balık kafesleri de yeniden su yüzüne çıktı.

Bahçecik Mahallesi Muhtarı Orhan Ülger, AA muhabirine, geçen yıl kuraklık nedeniyle korktuklarını ancak bu yılın bereketli geçtiğini söyledi.

Barajdaki su seviyesindeki artıştan dolayı memnun olduklarını vurgulayan Ülger, "Çok zor durumdaydık ama barajımız doldu. Çiftçiler ve balık üreticileri için iyi oldu. Baraj altında kalan eski Emeğil köyü bile görünüyordu. Şükür, şimdi yüzde 90'ın üzerinde doluluk var. Su seviyesi caminin altına kadar inmişti. Suların çekilmesiyle köydeki caminin içinde gezebiliyorduk, oturum alanını görebiliyorduk. Şu anda hiçbiri yok. Balık kafesleri aşağıda kalmıştı, sular altında kalan köyün yolundan geçiş yapılabiliyordu." diye konuştu.

Ülger, baraj inşaatının 2002 yılında bittiğini ve bu süreçte su seviyesinin bu kadar yükseldiğini hiç görmediklerini dile getirdi.

Bu sene yağışları bu kadar yoğun beklemediklerini anlatan Ülger, şunları kaydetti:

"Baraj, tahminim 25-30 metre dikeyinde yükselmiştir. Bu kadar yükseldiğini görmedik. Bu sene iyi şükür. Çiftçi ve balık üreticileri zor durumdaydı, yağış yoktu. Topraklar yarılıyordu, insan ister istemez kuraklıktan korkuyordu. Yakın zamanda şükür kar yağdı. Normalde nisan ayında yağışlar biter ama mayıs olmasına rağmen yağışlar güzel. Kafesler tabandaydı, yere çökmüş durumdaydı ama şu an iyi durumdalar."

"Su seviyesi hiç bu kadar yoktu"

Bölgede balıkçılıkla uğraşan Erol İmga da geçen yılın yağış olarak kötü geçtiğini söyledi.

Barajdaki doluluk oranının kendileri için önemli olduğunu belirten İmga, "Geçen sene su üstüne bilmediğimiz adalar, evler çıktı. Bayağı kuraklık vardı. Bu sene maşallah bereketli ve çok güzel suyumuz var. İnşallah hep böyle olur. Su seviyesi hiç bu kadar yoktu. Bu yıl su seviyesi bayağı yükseldi. Geçen yıl kullanılamayan kafesler olmuştu ve sıkıntı yaşadık. Bu sene çok güzel. Su seviyesi ne kadar çıkarsa, balıkçılık yönünden de iyi olur." ifadelerini kullandı.