Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,526.90
BTC/USDT
21,836.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

Mustafa Hatipoğlu   | 12.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

İstanbul

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu
TİSK Başkanı Akkol'dan deprem bölgesine yardımların istikrarlı şekilde devam ettirilmesi çağrısı
Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Özbekistan, depremzedelere 5 uçak insani yardım ulaştırdı
Katar, depremzedeler için konteyner evleri Türkiye'ye göndermeye başladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Şanlıurfa'da çadır kenti ziyaret etti

Emine Erdoğan'dan "Yaraları tek yürek olarak saracağız" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden CHP eski Genel Başkanı Baykal için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden CHP eski Genel Başkanı Baykal için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremler nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremler nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen Malatya'da çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen Malatya'da çadır kenti ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet