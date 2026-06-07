Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin'i andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Edebiyat dünyamızın kıymetli isimlerinin hatırasını hep yaşatacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu toprakların sesi, hikayemizin kalemleri Abdurrahim Karakoç'u, Cahit Zarifoğlu'nu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle anıyoruz. Edebiyat ve düşünce dünyamızın bu kıymetli isimlerinin hatırasını hep yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Türk edebiyatının iki müstesna ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anıyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatının iki müstesna ismi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anıyorum. Zarifoğlu, şiiri, hikayesi ve düşünce dünyasıyla çağının ötesine seslenen zarif bir edebiyat iklimi kurdu. Karakoç ise Anadolu'nun gönül dilini, milletimizin sevincini, sitemini ve memleket sevdasını unutulmaz mısralara taşıdı. Kelimeye ruh, edebiyata istikamet kazandıran bu iki büyük kalem, eserleriyle hafızamızda yaşamayı daima sürdürecek. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.