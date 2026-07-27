Özen, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önder Özen, futbol takımı için sezon planlamasını göreve başladıktan hemen sonra yapmaya başladıklarını aktararak "Birinci bölüm eksikleri gidermek için çalıştık. Hiç kalecimiz yoktu. Sadece bir sol bekimiz vardı ve sol kanat oyuncumuz yoktu. İlk tescil tarihi olan 17 Temmuz'a kadar olan bölümü birinci dönem olarak değerlendirdik ve tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. Şu anda iki tane kalecimiz var. Nübel ve Doğan Alemdar aramıza katıldı. Rıdvan'ın yanına biri gerekiyordu. Kassoum Ouattara ile anlaşma imzaladık. Sol kanatta, önde oyuncumuz yoktu. Önce İlhan Fakılı, sonra da Belçika Milli Takımı'nın önemli yıldızlarından, Dünya Kupası'nın etkili oyuncularından ve verimlilik puanı da ilk sıralarda olan Leandro Trossard'ı kadromuza kattık. Orta sahada eksiğimiz olmasa da o bölgede oyuncumuz olsa da kalite katabilmek için Salih Özcan'ı transfer ettik. Hem milli takımımızın çok değerli bir oyuncusu hem de uluslararası seviyede bir oyuncu. Onunla da çok çabuk anlaşmayı tamamlayarak kadromuzu güçlendirmiş olduk ve birinci aşama bitti." diye konuştu.

Sonraki iki aşama için de bilgi veren Özen, "İkinci aşama olarak 15 Ağustos'a kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Bazı mevkilere transferler yapacağız. Hem 23 yaş altı, hem yabancı kontenjanı, eğer mümkün olursa bir de yerli oyuncu kadroya katma planımız var. Gelecek ayın 15'ine kadar kendimize bir hedef belirledik. Hedeflediğimiz oyunculara 15'ine kadar gideceğiz. Son aşamamız 15 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar. 4 Eylül'de transfer sezonu kapanacak. O dönemde de fırsatları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Salah ile üç kez görüştük"

Transfer gündeminde yer alan Mısırlı golcü Muhammed Salah ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Özen, şu bilgileri verdi:

"Beşiktaş, Avrupa kupalarında maç oynamadan önce de oynadıktan sonra da Beşiktaş başlıklı haberler daha çok Muhammed Salah üzerine yoğunlaştı. Epeyce kalabalık bir gündem oluştu. Bütün medya ve taraftarlar elbette çok yoğun bir ilgi gösterdi. Konu her yönüyle çok fazla konuşuldu. Kulüplerin ürünleştirme faaliyetleri olur. Yayın gelirleri giderek azalıyor. Stadyum gelirleri belli bir seviyede gidiyor. Ama ürünleştirme gelirlerinin ucu açık. Eğer ürünleştirebileceğiniz insan kaynaklarına sahipseniz, ürünleştirebileceğiniz metalara sahipseniz o zaman sonsuz boyutta ürünleştirme geliri elde etme şansınız var. Bu amaçla kulübümüz Muhammed Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir süper yıldızla temasa geçti. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu, saygıdeğer bir kariyere sahip. Uluslararası kimliği son derece yüksek. Özellikle bizim coğrafyamızda, Avrupa'da, Britanya'da kıtalararası bir şöhrete sahip olması sebebiyle ürünleştirme potansiyelini gördük. Bununla alakalı bir fizibilite çalışması yapıldı. Acaba Kahire'de ne kadar forma tüketilir? Acaba ülkemizde ne kadar, Kartal Yuvası'nda ne kadar forma tüketilir? Bunlar hesaplandı ve kulübümüze cazip geldi. Dolayısıyla görüşmeler başladı. Görüşmelerin finansal detaylara girilmediği bölümde hem ben hem hocamız Vincenzo Italiano toplamda üç kez Salah ile görüştük."

Beşiktaş'ın projesini anlatmak için 34 yaşındaki hücum oyuncusu ile görüştüğünü aktaran Özen, "Takım kadrosunu, hocanın oyun anlayışını, ligdeki hedeflerimizi, yerel rekabetteki konumumuzu, rakiplerimizin durumlarını, ligde benzer bir rekabet içerisinde olduğumuz ekiplerle aramızdaki farkı, buraya transfer olması durumunda nasıl bir seyirci önünde oynayacağını, nasıl bir sevgi göreceğini ve nasıl bir beklentiyle karşılanacağını kendisine anlattık. Oyun içi beklentilerimizi de anlattık. Ertesi gün hoca kendisiyle görüştü. Taktik detaylar konusunda ikili görüşme geçti. Son gün hocanın unuttuğu, daha sonra tekrar sormak istediği bir konu vardı. Benden rica etti. Menajeriyle kontak kuruldu. Hemen dönüş yaptılar ve bir dakika içerisinde bizi Zoom'dan bağladılar. Tekrar görüştük. Buraya kadar her şey çok akıcı gitti." şeklinde konuştu.

"Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır"

Salah ile transfer görüşmelerinin finansal tarafında yavaşlık yaşandığını vurgulayan Önder Özen, şunları kaydetti:

"21 Temmuz'dan itibaren görüşmeler yavaşlamaya başladı. Hem bilgi akışı çok yavaşladı hem de görüşmeleri ve finansal tarafı çıkmaza sokacak birtakım istekler gelmeye başladı. Ben kendi adıma Salah gibi saygın bir sporcunun belki bundan haberi olmadığını varsayabilirim. Çünkü sporcular bu konulara çok girmezler. Hem imaj hakları konusu var ki kulübün daha önce hiçbir sporcusuna ve hiçbir çalışanına vermediği boyutta bir finansal istek ortaya çıktı. Kulübün bir politikası var, bu politikanın dışına çıkamaz. Beşiktaş, ilkelerle yönetilen bir kulüptür. O sebeple o konuda sayın başkanımız duracağı yeri bence çok doğru tespit etti ve orada kaldı. Onun dışında menajerlik yasal bir iş ve yasal bir komisyon tutarı var. O komisyon tutarının üzerine çıkmak, bir tarafıyla illegal bir şeye de karışmış olmak anlamına gelebilir. Kimilerince böyle değil ama söz konusu Beşiktaş ise Beşiktaş'ın değerleriyse buna yanaşmamak da bence Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın başkan burada bence popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kalktı. Popülist kararlar vermek işin en kolayı, verir ve sahip olursunuz ama neye karşılık olduğu da önemlidir. Yöneticilik, liderlik, görünmeyen yeri görmek yani en popüler olan yeri görmek değil, kör noktalara bakmayı gerektirir. Bence sayın başkan yönetim kurulunun da desteğini alarak kör noktalara da baktı. Kulübün ilkelerini ve prensiplerini ayaklar altına aldırmadan masadan kalkmayı başardı. Beşiktaşlılık değerlerini ben de biraz biliyorum. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Bu değerleri kaybetmemek önemli ve bu değerleri kaybettiğinizde ödeyeceğiniz bedeli bilmek belki hepsinden önemli. Kulübü ekseninden çıkarmamak, değerli bir sporcuya sahip olmaktan çok daha önemlidir. Sonuçta bu bölüm, Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır."

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak rövanş maçına ilişkin de konuşan Özen, "İnşallah orada da istediğimiz sonucu alır geçeriz. Ama şu anda tur yüzde 50'ye 50 duruyor. Eğer turu geçersek nispeten daha düşük profilli bir ekibe karşı oynayacağız. Dilemiyoruz asla ama eğer kaybedersek yine Konferans Ligi elemesinde daha düşük profilli bir ekibe karşı oynayacağız. Bu kadronun yeterli olabileceğine inancımız var. O sebeple biz 15 Ağustos'a kadar takımı güçlendirecek hamleleri, lig dönemi başlarken olacak tescil tarihine yetiştirmek veya UEFA'daki son listeye yetiştirmek amacıyla yapacağız. Bu planda herhangi bir aksama yok ve Muhammed Salah'la ilgili sürecin bu plana bir etkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak"

Önder Özen, siyah-beyazlı kulübün Mısırlı futbolcuya başka transfer teklifi yapmayacağını dile getirdi.

İmaj hakları konusunda Beşiktaş Kulübünün bir politikasının bulunduğunun altını çizen Özen, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ın koşullarıyla yaptığı teklif ortada. Eğer o teklife bir yanıt gelirse değerlendirmeye alınabilir ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Biz teklifimizi yaptık. Kulüp teklifini yaptı. Eğer oyuncunun temsilcisi devam etmek isterse edebilir. Belki başka bir yerle görüştüklerini de söylemiş, arkadaşlarımıza iletmiş. Belki oradan sonuç alırlar. O zaman başka bir yerde futbol hayatına devam eder, konu kapanmış olur ama biz yöneticilerimizle birlikte durduğumuz yerden kıpırdamama kararı verdik. Hiç cevap gelmemiş veya olumsuz cevap gelmiş değil. Kulübün bir kimliği var. Kurumsal kimliği bir tarafta, bununla beraber bir de tarihsel bir kültür mirası var. Kurumların, özellikle de Beşiktaş'ın o mirasın dışına çıkma şansı yoktur. Başkanın masadan kalkma sebebi bunun zarar görmemesi. Son teklif buna zarar vermeyen en uç nokta. Beşiktaş kulübünün Salah ve temsilcisine yaptığı son teklif kulüp kimliğine ve kulübün değerlerine zarar vermeyen teklifti. Başka hiçbir sporcusuna veya çalışanına vermediği bir hakkı bir başkasına veremez. Dolayısıyla o nokta belli. O noktadaki teklif masada duruyor. Değerlendirirlerse değerlendirirler, değerlendirmezlerse başka bir yerden teklif alır, gitmeyi dilerlerse... Ben bir futbolsever olarak Salah'ı izlemekten çok keyif aldım. Oradaki futbol yaşantısında kendisine başarılar dilerim. Bize düşen bu saatte budur."

Özen, 6 oyuncu transfer ettiklerini anlatarak, "Bir de teknik direktör getirdik. Ben kulübün teknik ve taktik anlamdaki politikasını, Türkiye ligindeki yerel rekabetteki durumunu, konumunu, Avrupa'daki beklentilerini, taraftar profilini anlatarak işimi yürüttüm. Transferlerde ve takım planlamasında teknik ve fiziksel uygunluk aradım. Ondan sonraki bölüm hem futbol operasyonları sorumlumuz hem yöneticilerimiz tarafından takip edildi. Bu taraflarda iş bana kalırsa ben kulübü batırırım. Çünkü pazarlık etmeyi bilmem, beceremem. Benim uzmanlık alanım hiç değil. Ben futbol direktörüyüm ve futbolun teknik anlamdaki planlamasına baktım. Akıcı oyun oynatmaya çalışan, agresif ve ofansif bir takım planlamak ve yarıştırmak isteyen, oyuncularını geliştirmek isteyen bir teknik direktör seçtim. Onun oynatacağı oyuna uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Tavan fiyattan girdiğimiz tek transfer Trossard"

Siyah-beyazlı futbol adamı, transferde taban fiyatları beklemek zorunda olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Tavan fiyattan girdiğimiz tek bir transfer operasyonumuz oldu. O da Trossard. Dünya Kupası'ndaydı. Oradan oyuncu getirmek de çok zor. Batı Avrupalı bir oyuncu getirmek de kolay değil. Hele de uluslararası kimlikte bir Premier Lig oyuncusunu; son sezonunda şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi finali oynamış ve Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar takımını götürmüş, büyük katkı vermiş bir oyuncuyu getirmek kolay değil. Biz kulüp olarak tavanı orada zorladık. Diğer kulüpler gibi biz de beklemek zorundayız.”

"Vlahovic için fırsat olursa değerlendirmek isteriz"

Sırp golcü Dusan Vlahovic'in serbest oyuncu statüsünde olduğunu hatırlatan Özen, fırsat olursa oyuncunun transferini değerlendirmek istediklerini kaydetti.

"Oyuncunun (Vlahovic) serbest olması sebebiyle ipler onun elinde." diyen Önder Özen, şunları ifade etti:

“Kendine belirlediği belki bazı hedefler olabilir. Beş büyük ligden bir tanesinde kalmak gibi, beş büyük ligin yukarıdaki takımlarından, kulüplerinden kontrat almak gibi bir düşüncesi olabilir. Bununla beraber en yüksek kontratı talep de ediyor olabilir. Eğer beş büyük ligden bir tanesini tercih ediyorsa Türkiye onlardan bir tanesi değil. Bazı oyuncular Türkiye'yi o sebeple tercih etmiyorlar. Mesela hocanın çok istediği bazı oyuncular var. Türkiye olduğu için gelmek istemiyorlar. İtalya'da kalmak veya Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde futbol hayatlarına devam etmek istiyorlar. Kimisi kontrat beklentisiyle Avrupa'nın doğusuna hareketleniyor. Ama Avrupa'nın doğusunda da en yüksek rakamları bulabileceği yer burası değil. Dolayısıyla Vlahovic için eğer bir fırsat olursa bunu kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Çünkü hocanın eski oyuncusu ve kariyer sezonunu, kariyer dönemini hocayla geçirdi. Onun döneminde 20 maçta 21 gol attı. Hocaya karşı büyük saygısı ve sevgisi var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Çünkü birçok eski oyuncusu onunla çalışmak istiyor. Ama oyuncuların öncelikleri antrenörü seçmek değil, kontratlarını seçmek. Zannederim o büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde ve beş büyük ligden bir tanesinde Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir ekipte futbol oynamak isteyecektir.”

"Italiano, çok yorucu bir oyun oynattı"

Özen, Avrupa Ligi eleme turundaki Midtjylland mücadelesinde siyah-beyazlı takımın performansından övgüyle söz etti.

İtalyan teknik adamın öğrencilerinin çok yorucu bir oyun ortaya koyduğunu anlatan Önder Özen, "Bunu Midtjylland maçında gördük. Gerçekten çok yorucu bir oyun oynattı. Oyuncular da bu yorucu oyuna inanılmaz cevap verdi. Maç bittiğinde üç dört oyuncumuz çok yüksek eforla oynamaları sebebiyle yere yığıldı. Hoca çok talepkar. O sebeple özellikle kanat oyuncularından çok yüksek efor beklentisi var. Sağ kanada bir oyuncu istiyor. Bununla beraber orta saha oyuncularının da çok hareketli olmaları gerekiyor. Orta sahaya iki oyuncu beklentisi var. Çünkü zaten sayısal olarak orada ihtiyacımız var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Ayrıca bir 23 yaş altı oyuncu da eğer görüşmelerimiz şu anda seyrettiği gibi giderse o kontenjanı da doldurmak isteriz. Ayrıca taraftarın da bir santrfor beklentisi var. Buna da cevap verilmek istenir. Hem teknik ekip tarafından hem yönetim tarafından hem de bencevap vermek isterim." diye konuştu.

"Sporculara biraz daha saygı gösterilebilmesi benim dileğim"

Önder Özen, siyah-beyazlı futbolculara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Junior Olaitan'a sosyal medyada gösterilen tepkiye çok üzüldüğünü belirten Özen, "Olaitan oynadığı her maçta, geçen sezon da dahil, bu sezon da oynadığı tek maçta elinden geleni ardına koymadan, sahada bir milim geri adım atmadan mücadele etti. Büyük bir efor, büyük bir alın teri ve emek ortaya koydu. Şanssız iki tane pozisyonu oldu ama olur. Ne kadar büyük bir istekle, adanmışlıkla oynadığını hepimiz gördük. Ona yapılanı doğru bulmuyorum. Hiçbir oyuncuya, hiçbir oyuncumuza yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu linç kültürünün ortadan kalkması, sporculara biraz daha saygı gösterilebilmesi benim dileğimdir. O oyuncumuza da geçmiş olsun demek isterim. O bizim için çok değerli bir oyuncu. Antrenmanda da müthiş rekabet ediyor, takımına yardımcı oluyor. Maçta da ne var ne yok her şeyi ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Beşiktaş'ın taraftarlarıyla futbol takımı arasında gerçek bir organik bağ var"

Önder Özen, siyah-beyazlıların şampiyonluklarının düşük maliyetli, şöhreti çok yüksek olmayan ancak mücadele eden oyuncularla geldiğini dile getirdi.

"Beşiktaş'ın taraftarıyla kurduğu bağın tipinin değişmesine ben razı gelmiyorum." sözlerini kullanan Özen, şunları kaydetti:

“Mario Gomez gibi bir büyük yıldız Beşiktaş'ta futbol oynadı ve şampiyonluk yaşadı. Elbette Quaresma gibi bir büyük süper yıldız Beşiktaş'ta top oynadı ve burada şampiyonluk yaşadı. Ama ben çocuktum. Beşiktaş'ın şampiyonlukları daha düşük maliyetli, belki şöhreti çok yüksek olmayan ama ciğerden oynayan oyuncularla gelmişti. Birçoğu öz kaynak üzerinden veya yerli, kulüp aidiyeti yüksek oyuncularla gelmişti. Beşiktaş'ın taraftarlarıyla futbol takımı arasında gerçek bir organik bağ var. Diğerlerinden daha fazla organik, bir yıldızın peşinden sürüklenerek gidilmiş bir bağ değil. Bir kimliğin peşinden giderek kurulmuş bir bağ var. Elbette zaman değişiyor. Elbette bir Z kuşağı gerçeğimiz var. Elbette hayat değişiyor. Beşiktaş'ın taraftarıyla kurduğu bağın tipinin değişmesine ben razı gelmiyorum. Buna razı gelecek çok sayıda Beşiktaşlı olduğunu da düşünüyorum. Bu arada ben bunu bir Beşiktaşlı olarak söylemiyorum. Beşiktaş'a bakan birisi olarak söylüyorum. Gıptayla bakan, imrenerek bakan birisi olarak söylüyorum. Bu bağ değişmemeli. Beşiktaşlılar bir yıldızın, bir ışıltının peşinden giden insanlar değil. Alın terinin peşinden giden insanlar. Ben çocukluğumda, gençliğimde de hatta yetişkinliğimde de böyle gördüm. Beşiktaş'ın bütün şampiyonlukları daha az maliyetli kadrolarla, daha ışıltısı düşük ama enerjisi büyük, yüreği büyük oyuncularla gerçekleşti. Son şampiyonluk buna dahil. Rıdvan oradaydı, daha çocuktu. Ersin (Destanoğlu) kardeşimiz oradaydı, daha çocuktu. Yaşıtları babalarından harçlık alıp okula gidiyorlardı. 12 gencimiz Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı. Atiba 40 yaşına geliyordu. Ama böyleydi, onlar getirdiler. Sergen Hoca'yla son şampiyonluğu beraber onlar getirdiler. O sırada diğer ekiplerin maaş bütçeleri çok daha kabarıktı, yıldızları vardı, büyük oyuncuları vardı. Ama Beşiktaş şampiyonlukları bu şekilde kazandı.”

"Beşiktaş çok acımasız bir ekip olacak"

Önder Özen, siyah-beyazlıların ve ay-yıldızlı takımın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'den övgüyle bahsetti.

Özen, "yıldız" oyuncuların dışarıda aranmaması gerektiğini anlatarak "Türkiye'nin bir numaralı orta sahası Beşiktaş'ta oynuyor. Ligin bir numaralı orta sahası Orkun Kökçü Beşiktaş'ta oynuyor. Yıldızı dışarıda aramayalım, kendi oyuncumuz var. Bir büyük oyuncuya sahibiz. Üstelik de yerli, Türk bir oyuncuya sahibiz. Sırtında 10 numara var. Kolunda pazubant var. Beşiktaş'ın kaptanlık bandı var. Öyle üç kişiye de kaptanlık yapmıyor, 23 kişiye yapıyor. Kimi kaptanlar üç tane, dört tane yakın arkadaşının kaptanlığını yapıyor ama bizim kaptanımız 23 kişiye kaptanlık yapıyor, herkese yapıyor. Soyunma odasını avucunun içinde tutuyor hocasıyla beraber. Öyle bir oyuncumuz var. Öyle bir yıldızımız var. Trossard, Dünya Kupası'nda verimlilik sıralamasına baktınız mı? Biz bütün metriklere baktık. Dünya Kupası'nda 48 ülkeden 25'er oyuncu. Trossard içlerinde verimlilik puanında 17'nci sırada. Oradaki en özel performanslardan bir tanesini gösterdi. Belçika Milli Takımı'nda kupaya başlarken yıldız veya etrafında toplanılan oyuncu başkaydı. Ama ikinci maçtan itibaren sazı eline alan oyuncu Trossard oldu. Bu büyük oyuncu, bu önemli oyuncu Beşiktaş formasını giyecek. Salih ve Nübel burada. Alman Milli Takımının ikinci kalecisi. O bizim yıldızlarımızdan bir tanesi. Doğan Alemdar yarın yıldızlarımızdan bir tanesi olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın sahada göstereceği performansı "yıldız" olarak tanımlayan Özen, "Biz buna yemin ettik. Bir söz verdik. Hocayla ilk tanıştığımız günden itibaren, onu zaten izlerken beni çok heyecanlandırıyordu da Fiorentina'dayken, Spezia'dayken, Bologna'dayken... Tanıştıktan ve antrenmanları gördükten sonra inancım çok daha arttı. Beşiktaş'ın yıldızı oyunu olacak ve şunu iddia ediyorum: Eğer biz kendi planlamamıza devam edebilirsek, transfer hedeflerimize ulaşabilirsek, bir yılı tamamlayabilirsek önümüzdeki senenin başında Beşiktaş çok acımasız bir ekip olacak. Ben o günü görürüm görmem, bir şey diyemem. Ama eğer bu proje devam ederse Beşiktaş ligin en acımasız ekibi olacak." şeklinde konuştu.

"Uduokhai ile görüştüm, kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim"

Önder Özen, siyah-beyazlı takımdan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili de bilgi verdi.

Al-Musrati, Jean Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario'nun takımdan ayrı olduğunu aktaran Özen, şöyle konuştu:

"Al-Musrati ve Joao Mario, Ömer hoca ile beraber çalışıyor, antrenmanlara devam ediyor. Diğer oyuncuların izinleri bitiyor. Onlar Ömer hoca ile beraber ayrı çalışmaya devam edecek. Onun dışında Felix Uduokhai ile görüştüm, kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Kendisi çok ağırbaşlı bir karşılık verdi. O ve menajeri kulüp araştırmalarına devam ediyor. Schalke ile bir pürüzü oldu, o sebeple anlaşamadı. Ama Bundesliga'dan istek var. Zannederim bir süre sonra aramızdan ayrılacak. Onunla beraber Amir Hadziahmetovic ile de bir konuşmam oldu. Hocanın oyun anlayışı biraz daha dinamik orta saha karakterleri gerektiriyor. Ben Hadziahmetovic'i çok beğeniyorum. İyi bir pasör, milli oyuncu ama hoca biraz daha dinamik bir oyuncu istedi. Onunla da konuştum. O da olgunlukla, ağırbaşlılıkla karşıladı. Birçok kulüp istekli görünüyor. Eğer şartlar oluşursa o da ayrılacak. Onun dışındaki oyuncularla ilgili karar bu turu geçtikten sonra, yani bu aşamayı geçtikten sonra ikinci tescil dönemine gelirken hocanın vereceği raporla belli olacak. Hocanın istemediklerini çağırıp konuşacağız."

Brezilyalı futbolcu Leo Pereira'nın dışında da savunma için adaylarının olduğunu anlatan Özen, "Hocanın da istediği, daha önce çalıştığı oyuncular var. Onlarla da temaslar sürüyor. Belli bir aşamaya gelindi. Eğer finale yaklaşılırsa zaten arkadaşlarımız mutlaka bilgi vereceklerdir. Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan bir ilgi var ama resmi değil. Resmi yazılı bir teklif henüz gelmiş değil." dedi.

"Beşiktaş'ın günahı nedir?" diye sorarlar"

Yabancı oyuncu sınırı tartışmalarını "suni gündem" olarak nitelendiren Özen, "Çünkü böyle bir gündeme gerek yok. Kurallar açık. Kurallar geçen sene anlatıldı. Herkes biliyor. Üzerinde spekülasyon yapmanın hiçbir manası yok. Bu, çok boş bir konuşma olur. Kuralı federasyon açıkladı. Üst kurum futbol federasyonu böyle açıkladı ve kontrat stoğunuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız o zaman. Bakın kulüpler basitçe şu hesabı yapacak: Kural kitabı ne yazıyor? Bu sene bu, seneye şu, öbür sene bu. Kitaba uyun, yasanın içinde kalın, kuralın içinde kalın. Popülist kararlar vermek çok kolay. Verirsiniz, alırsınız. Şimdi birçok oyuncudan kurtulmak zorunda kaldığınızda buna itiraz etmenin faydası yok. Yanlış, haksızlık, haksız rekabet. "Beşiktaş'ın günahı nedir?" diye sorarlar. Bu suni bir gündem. Biz o gündeme asla girmeyeceğiz. Çünkü durduğumuz yer de belli. Federasyonun da durması gereken yer belli. Bizim beklentimiz kuralı koyanların kuralın bekçisi olması."