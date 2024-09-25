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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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