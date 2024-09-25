Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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