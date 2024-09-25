Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki öğle yemeğine katıldı
Emine Erdoğan, New York'ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür etti.
New York
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile buluştuk. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında Emine Erdoğan, sıcak misafirperverliği için Jill Biden'a teşekkür etti.
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Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York’ta, Amerika Devlet Başkanı’nın eşi Jill Biden’ın ev sahipliğinde lider eşleri ile buluştuk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 25, 2024
Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik.… pic.twitter.com/eD6GzTuqbs