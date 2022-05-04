Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda ülke liderleriyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de devam etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.