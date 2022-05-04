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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda ülke liderleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Mustafa Hatipoğlu   | 04.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda ülke liderleriyle telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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