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Yozgat'ta dolu etkili oldu

Yozgat'ta aniden bastıran dolu meyve ağaçlarına zarar verdi.

Ömer Ertuğrul   | 04.05.2022
Yozgat'ta dolu etkili oldu Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Kent merkezine bağlı Lök köyüne yağan dolu, meyve ağaçları ve ekili sebze bahçelerinde hasara neden oldu.

Köy halkından Ercan Karakurt, dolunun yaklaşık 15 dakika yağdığını söyledi.

Karakurt, "Meyve ağaçları ve bahçelerimiz zarar gördü. Bahçe ekmiştim gitti, 15 dakikada hepsi bitti, her yıl ekiyoruz, dolu zarar veriyor." dedi.

Adnan Ertuğrul da kayısı, badem, ceviz ve elma ağaçlarının zarar gördüğünü belirterek, "Yozgat'ta iklim itibarıyla elma ağaçları geç çiçek açıyor. Dolu çiçekleri döktü, emeklerimiz boşa gitti. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok." diye konuştu.

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