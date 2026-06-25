Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi, Cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir, beraber, eşit görmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyonun tamamını bir görmeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi, Cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir, beraber, eşit görmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Vatandaşın kalbini kıran, icraat değil şov peşinde koşan yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir ama bunu bizim tasvip etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Sosyal medya) Hizmetlerimizi, icraatlarımızı en güzel şekilde bu mecraları kullanarak paylaşacağız. Ama sosyal medyadaki yankı odalarına hapsolmayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin canlandırılmasına izin vermeyeceğiz. Eski imtiyazlarını, nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler bir daha asla geri dönmeyecektir. Bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını tahkir ettiği günler artık geride kaldı. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına göz yummayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi, Cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir, beraber, eşit görmeye devam edeceğiz." dedi.