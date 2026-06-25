MSB: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Mete Han'ın kurduğu askeri teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ne, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Milli Mücadele'ye uzanan köklü mirasa sahip olduğunu belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının, gelişmiş teknolojiye sahip, harekat etkinliği yüksek, her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğunu vurgulayan Aktürk, şöyle devam etti:

"Konvansiyonel ve hibrit harbi kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesini teknolojik gelişmelerle daha ileri taşımaya devam eden Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, siber savunma, ağ destekli ve elektronik harp yeteneklerini geliştirmeyi, yapay zeka destekli karar destek sistemlerini yaygınlaştırmayı, insansız hava araçları (İHA), taarruzi İHA, hava savunma ve uzun menzilli füze sistemlerine yönelik projelere ağırlık vererek, yerli ve milli savunma sanayii ile tam uyum içinde çalışmak suretiyle geleceğin harekat ortamını şekillendirmeyi hedeflemektedir."

Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin bilgi veren Aktürk, bugün İzmir'deki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında kutlama yapılacağını kaydetti.

Aktürk, 28 Haziran'da ise İstanbul'daki 23'üncü Komando Tugay Komutanlığında, Diyarbakır'daki 7'nci Kolordu Komutanlığında, Gaziantep'teki 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığında, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında, Kars'taki 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, İzmir'deki Ege Ordusu Komutanlığı ve Kayseri'deki 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığında kutlama törenleri olacağını, törenlere tüm halkın davetli olduğunu dile getirdi.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin ve milletin güvenliği ile devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesine devam ettiğini ifade eden Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Son bir hafta içerisinde, 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, hudutlarımızda 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 şahıs yakalanmıştır. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 968 olmuş, engellenen 985 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 39 bin 290'a ulaşmıştır. Ayrıca, son bir haftada Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

NATO

Aktürk, ikili işbirlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihlerinde komuta edilen NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı (CATF) ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı (CLF) görevinin 30 Haziran'da Hollanda'ya devredileceğini anlatan Aktürk, "2026 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde, Aksaz Deniz Üs Komutanımızın 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı'nı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanımızın 1-2 Temmuz tarihlerinde Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı ziyaret etmesi planlanmaktadır." dedi.

İsrail

ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Aktürk, mutabakatın korunması ve sürdürülen teknik müzakerelerde ilgili tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi temennisinde bulundu.

Aktürk, imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ın güneyinde işgaline devam edeceğini açıklayan ve bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren İsrail'in, uzlaşma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini belirtti.

Sürecin sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğine işaret eden Aktürk, "Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmeye ve bu yöndeki çabalara katkı sağlamaya devam edecektir." diye konuştu.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekat kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam ettiğini kaydetti.

Tuğamiral Aktürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"nın yarın sona ereceğini söyledi.

22 Haziran-3 Temmuz'da Konya'da icra edilen "Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı" ile çeşitli unsurlarla katıldıkları Japonya'daki Live Minex, Almanya’daki Sivil-Asker İşbirliği Quadriga ve ABD'deki Fleetex-250 tatbikatlarının devam ettiğini belirten Aktürk, 27 Haziran-31 Temmuz'da ABD'de düzenlenecek RIMPAC-2026 Tatbikatı'na katılım sağlanmasının planlandığını aktardı.

Aktürk, 22-28 Haziran'da ABD'de icra edilen Fleetex-250 Tatbikatı'na iştirak eden TCG Oruçreis'in, 29-30 Haziran'da Norfolk/ABD'ye liman ziyareti gerçekleştirmesi, 2-7 Temmuz'da "ABD’nin 250'nci Kuruluş Yıl Dönümü" etkinliklerine katılım sağlanmasının planlandığını bildiren Aktürk, şöyle devam etti:

"İzmit'in Kurtuluşu etkinlikleri kapsamında, 28 Haziran'da TCG Karayel tarafından İzmit'e liman ziyareti yapılacaktır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, Yarın, 'Atatürk’ün Tokat'a Gelişinin Yıl Dönümü Etkinlikleri' kapsamında Tokat'ta personel kurtarma gösterisi ile 27-28 Haziran'da 'Belçika Hava Kuvvetleri Günü' kapsamında Belçika'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu planlanmaktadır. Ayrıca, Mehteran Birlik Komutanlığımızca, 23-29 Haziran'da 'Ayvaz Dede Şenlikleri' kapsamında Bosna Hersek'te, Armoni Mızıkası Komutanlığımız tarafından 'Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü Etkinlikleri' çerçevesinde 24 ve 26 Haziran'da Azerbaycan'da konserler icra edilmektedir. Bu vesileyle 'İki devlet, tek millet' anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'ın Silahlı Kuvvetler Günü'nü şimdiden kutluyoruz."

Envantere yeni giren silah sistemleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayisinin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdürdüğüne işaret etti.

İleri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda ekipman alındığını ifade eden Aktürk, "TAYFUN Blok-2 Füzesi, silah taşıyıcı araç, karayel karinalı bot sistemi ile doğal afet kurtarma araç ve malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." şeklinde konuştu.

MKE tarafından mevcut silah sistemleriyle kullanılabilen ve ilave platform entegrasyonu gerektirmeyen mini ve mikro insansız hava araçları ile kamikaze dronlara karşı personelin hava savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacak 7,62 milimetre parçacıklı anti-dron mühimmatının test atışlarının başarıyla icra edildiğini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Yine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' araştırmasında son iki yılda 124 basamak birden yükselerek 57'nci sırada yer alan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizi ve tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor, savunma sanayimize değer katan çalışmaların da başarılarının devamını diliyor, bu vesileyle temeli, 1453 yılında kurulan Tophane-i Amire'ye dayanan ve yaklaşık altı asırlık köklü geçmişiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu silah, mühimmat ve savunma sistemlerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek ülkemizin savunma sanayiindeki bağımsızlık hedeflerine önemli katkılar sağlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin kuruluş yıl dönümünü (30 Haziran 1453) şimdiden kutluyoruz."

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında, 2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetlerinin 14 Temmuz-7 Ağustos'ta yapılacağı bilgisini veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren Milli Savunma Üniversitemizin Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak ve şanlı ordumuzun bir mensubu olmak isteyen adaylarımızı seçim aşaması faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir"

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Basında yer alan Birleşmiş Milletlerin "Kıbrıs planı" iddialarına ilişkin soru üzerine, "Rum basını kaynaklı bazı medya organlarında, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yeni bir plan hazırlandığı ve söz konusu planın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde istişareye açılacağı yönünde iddialar yer aldığı açıklaması yapıldı.

Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözüm temelinde mümkün olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu temel gerçek göz ardı edilerek ortaya konulacak hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmayacağı gibi bölgede kalıcı bir istikrar da sağlayamayacaktır. Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada'daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır. Ülkemiz, garantör devlet sıfatıyla uluslararası anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde Kıbrıs’ta barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir.”

Almanya'ya ait Patriot hava savunma sistemi

Bakanlık, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya'ya ait bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya Kürecik'te konuşlandırıldığı bilgisini verdi.

Ayrıca, 24 Haziran'da aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot hava savunma sisteminden görevi devraldığı bilgisi de verildi.

Anadolu Kartalı Tatbikatı

22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında icra edilmesi planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2026 Eğitimi'ne ilişkin bilgi veren Bakanlık, "Güncel jeopolitik gelişmeler ile 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dikkate alınarak revize edilmiş; söz konusu faaliyet, aynı tarihlerde Türkiye, Azerbaycan ve Mısır'ın katılımıyla '3'lü Kartal Tatbikatı' şeklinde icra edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tatbikata, Azerbaycan'dan 2 SU-25 uçağı ile Mısır'dan 5 F-16 uçağı katılım sağlayacağı bilgisi verildi.

C-130J uçak tedariki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin, planlanan takvim çerçevesinde devam ettiği belirtildi.

Mevcut planlamaya göre, yıl sonuna kadar iki C-130J uçağının envantere katılmasının hedeflendiği bilgisi verilen açıklamada, kalan uçakların teslimatlarının ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirileceği belirtildi.