Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO ve TDT zirveleri) Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO ve TDT zirveleri) Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz"

(NATO ve TDT zirveleri)Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek

İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik

Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz

Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz."