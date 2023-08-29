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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Fırat Taşdemir  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyeti ile görüştü

Ankara

Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Kılıç, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldıklarını belirtti.

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