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Çorum'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Çorum'da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Tugay Göktürk  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Çorum'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Çorum

Alınan bilgiye göre, A.Ş. (53) Kale Mahallesi Salı Pazarı civarındaki evinden ayrıldıktan kısa süre sonra komşusuna ait olduğunu iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı.

Kolundan ve bacağından yaralanan kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

A.Ş'nin tedavi sonrası köpeğin sahibinden şikayetçi olacağı öğrenildi.

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Çorum'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

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