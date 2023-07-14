Çorum'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Çorum'da köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Çorum
Alınan bilgiye göre, A.Ş. (53) Kale Mahallesi Salı Pazarı civarındaki evinden ayrıldıktan kısa süre sonra komşusuna ait olduğunu iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı.
Kolundan ve bacağından yaralanan kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
A.Ş'nin tedavi sonrası köpeğin sahibinden şikayetçi olacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.