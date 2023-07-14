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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Miraç Kaya  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yapılan müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 4 hektarlık alanda hasar oluştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangını yapılan etkili müdahale sonucunda kontrol altına alınmıştır. Çalışmalara katılan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke ile yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 16.00 sularında çıktığını söyledi.

Bahçavan, helikopter, uçak ve arazözlerle yangına hemen müdahale edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burası gençleştirilmiş bir kızılçam sahasıdır. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın biraz zor kontrol altına alındı. Helikopterlerimiz çalışmaya devam ediyor. Soğutma çalışmalarıyla inşallah buradaki yangın söndürülecek. Hamdolsun hiçbir vatandaşımıza zarar gelmedi. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor."

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