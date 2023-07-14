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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenecek programlar dolayısıyla yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Utku Şimşek  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 19.00'dan itibaren Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programlar çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde saat 17.00'den itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Buna göre, yarın saat 17.00'den etkinlik sona erene kadar, ihtiyaç duyulması halinde GMK Bulvarı'nın Anadolu Meydanı ile Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Akay Kavşak kesişimi ile Sıhhiye Kavşak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Milli İrade Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili vatandaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi.

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