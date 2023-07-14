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İstanbul'da metrobüs arızalandı, seferlerde aksama yaşandı

Florya'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Alper Korkmaz, İrem Demir  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
İstanbul'da metrobüs arızalandı, seferlerde aksama yaşandı

Istanbul

Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanırken, diğer metrobüslerin durağa yanaşamamaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürüdü.

Seferdeki metrobüsler, arızalanan aracın bulunduğu noktayı aşmak için ters istikamette ilerleyerek Florya durağına ulaştı.

Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.

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