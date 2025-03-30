CHP'nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde, üzerlerinde tabanca, polis ve koruma rozeti, yakın koruma yazılı kimlik kartı ele geçirilen 2 şüpheliye para cezası kesilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.
Istanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün CHP'nin miting düzenlediği Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda protokol kapısında 2 silahlı şüphelinin olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince muhafaza altına alınan D.İ. (19) ve S.E (25) isimli şüphelilerin üst aramasında 2 havalı tabanca, 2 telsiz ve telsizlere bağlı kulaklık, kelepçe, polis ve koruma rozeti bulunan 2 cüzdan, üzerinde yakın koruma yazılı 2 kimlik kartı ele geçirildi.
Haklarında "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun" kapsamında toplam 23 bin 954 lira ceza kesilen şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.