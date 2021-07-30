Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manavgat'taki 5 mahallede hasar tespit çalışmalarını tamamladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışması bitirilen 5 mahallede hasar tespit çalışmaları tamamlandı, 10 mahallede daha hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta çıkan orman yangını nedeniyle bölgeye hareket ederek hasar tespit çalışmalarını başlattı.
AA muhabirinin Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, ilçede söndürme ve soğutma çalışması tamamlanan mahallelerin bilgisi geldiği an, hasar tespit çalışmaları için personel görevlendiriliyor.
Buna göre ilçede Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 60 üstyapı uzmanından oluşan 30 ekip, hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.
Ayrıca Manavgat için 5 civar ilden de destek alındı. Bu kapsamda ilçede 60'ı sahada olmak üzere koordinasyon dahil 79 personel görev aldı.
Dün itibarıyla söndürme ve soğutma çalışmaları sona eren Kalemler, Evrenseki, Yavrudoğan, Çolaklı, Aşağı Hisar mahallelerinde tamamlanan hasar tespit çalışmaları kapsamında 126 bağımsız bölümde ağır acil, yıkık binalar tespit edildi. Bu mahalleler arasında yangından en çok hasar gören mahalle Kalemler oldu.
Bakanlık, bugün ise 10 mahallede daha hasar tespit çalışmasına başladı. Ilıca, Dikmen, Belenobası, Demirciler, Bucakşeyhler, Aksaz, Çeltikçi, Tilkiler, Yaylaalan ve Oymapınar mahallelerindeki çalışmaların bugün bitirilmesi hedefleniyor.
Söndürme ve soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilçedeki 10 mahallede daha çalışma yapılacak.
Bakanlık, tespit çalışmalarını uzman personel tarafından deneysel incelemelerle gerçekleştiriyor.
Öte yandan orman yangınlarının çıktığı illere de hasar tespit çalışmaları için ekipler yönlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.