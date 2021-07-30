Yanan ormanlar için fidan bağışı
Ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için bazı belediyeler ve birlikler fidan bağışında bulundu.
Ankara
Gaziantep Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri, yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için 97 bin fidan bağışında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri yakınlarında çıkan orman yangınına araç ve personel desteğinde bulunulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce 'Yeşil Vatan' sloganından hareketle başlatılan kampanya kapsamında Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri yakınlarında çıkan orman yangınında kaybedilen 70 hektarlık yeşil alanın 6 ay sonra yeniden ağaçlandırılması için 70 bin fidan yardımında bulunulacak."
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, "Hainler ormanlarımıza saldırmaya başladılar. Ancak ormanlara yapılan saldırıyı millet olarak yine birlikte göğüsleyip ülkemizi yeniden yeşillendireceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak 27 bin adet fidan bağışladık. Hem ormanlarımız hem de yangından etkilenen vatandaşlarımız için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gaziantep Barosu da ülke genelindeki yangınlar nedeniyle, ruhsat alan her avukat için 3 fidanın TEMA Vakfına bağışlanacağını belirtti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden 10 bin fidan
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, özellikle yangınla mücadele eden bütün ekiplere yürekten teşekkür ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Başkan Güngör, yangınlarda kundaklama ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Özellikle insanlıktan nasibini almamış bu hainleri 'Kahraman' şehirden, İstiklalin öncü şehrinden en yüksek seviyede lanetle kınıyorum. Çünkü ciğerlerimizin yanması yanında oradaki canlarımız telef oluyor. Canlar gidiyor, fidanlar gidiyor, evler yanıyor. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Bir ağacı yetiştirmek, bir canlıyı yetiştirmek çok büyük emek istiyor. Tabi ki bunlar telafi edilebilir. Kahramanmaraş itfaiye ekibi olarak da komşularımızın talepleri doğrultusunda arkadaşlarımız her türlü desteği sağlıyorlar ve araçlarımız şu an destek veriyorlar. Burada ormanlarımızın yanması bizim ciğerimizi yaktı. Burayı tabi ki tekrar yeşillendireceğiz. Devletimiz bütün imkanlarıyla seferber. Yangın alanlarının tekrar yeşillendirilebilmesi için 10 bin adet fidanı Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüze ulaştıracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde inşallah fidanlarımızı toprakla buluşturacağız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanların bölgede gerekli mesai harcadığını hatırlatan Güngör, "Biz bir bütünüz, biz büyük bir Türkiye'yiz. Biz Kahramanmaraş'ıyla bütün illeriyle bir Türkiye'yiz. Biz ekmeğimizi paylaşırız. Ne kadar imkan varsa, ne kadar ihtiyaç varsa bunların hepsini yapmaya hazırız." diye konuştu.
Türkiye Müteahhitler Birliğinden yanan orman alanları için fidan bağışı kampanyası
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), orman yangınlarından zarar gören bölgeleri yeniden yeşertmek için fidan bağışı kampanyası başlattı.
TMB Başkanı Erdal Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye'nin minnet borcu olduğunu ifade etti.
Yangın bölgelerinde bulunanlar başta olmak üzere herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Eren, "Doğamızı, vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için mücadelesini sürdüren tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Eren, doğayı korumanın ve yanan bölgeleri tekrar yeşillendirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak, özellikle ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışı kampanyamızı başlattık. Tüm Türkiye'nin, birlik içinde yanan bölgeleri eski haline getirmek için çalışacağına gönülden inanıyoruz."
TESK yanan orman alanları için ağaçlandırma kampanyası başlattı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede ülkenin birçok bölgesinde başlayan orman yangınlarının "herkesin ciğerini yaktığını" ifade etti.
Maddi ve manevi kayıpların herkesi üzdüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz."
TCDD 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlayacak
TCDD, ülke genelinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen alanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışı yapacak.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlarla, yok olan ormanlar için TCDD'nin fidan bağışlayacağı ifade edildi.
Kaybedilen ormanları geri kazanmak için 13 bin 500 personel adına birer fidan bağışlanacağı bildirilen açıklamada, yangınla mücadelede görev alanlara teşekkür edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.