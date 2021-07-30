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Bakan Yanık, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmeye çalışan ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.07.2021
Bakan Yanık, Marmaris'te yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Derya Yanık, telefon görüşmesinde, yangın söndürme ekiplerine gönüllü olarak motoruyla su taşırken dumandan etkilenerek yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Akdemir'in yangın söndürmekten öte vatan müdafaasında bulunduğunu belirten Yanık, "Rabbim makamını ali etsin. Çok çok üzüldüm. Gerçekten çok genç bir kardeşimiz. Mekanı cennet olsun. Sizlere, anneye ve kardeşlere başsağlığı diliyorum. Rabbim sabrınızı artırsın." ifadelerini kullandı.

Akdemir'in ailesine psikososyal destek hizmeti verilmeye başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal destek ekipleri, vefat eden Şahin Akdemir'in başta kızı olmak üzere ailesine psikososyal destek hizmeti vermeye başladı.

Ayrıca bu süreçte aile yakından takip edilecek ve ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerinden faydalanmaları sağlanacak.

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