Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile 200 engelli memur alınacak.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 200 engelli memur için alım süreci bugün başladı. Başvurular, EKPSS puanı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden yapılacak.
Başvuru süresi 27 Ocak'ta sona erecek.
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