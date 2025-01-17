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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı.

Mümin Altaş, Müzahim Zahid Tüzün  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı Fotoğraf: Mustafa Öztartan/AA

Kayseri

AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı'nda düzenlenen yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına iştirak etti.

17.01.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Restorasyonu, yenilemesi biten havalimanı terminalimizin Kayseri'mize, THY camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle daha nice yolcu kapasitesinin artışına da vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı.

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