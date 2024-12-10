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"Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son iki haftada sahte alkol üretimi yapan 324 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
"Çengel" operasyonlarında 324 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9 ve Çengel-10" operasyonlarında 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 324 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

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