Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
- Erdoğan, Sergi Salonu'nda 15. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.
(Ankara/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üçüz Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" temasıyla 8'incisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak Dervişoğlu, Dulkadiroğlu ilçesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklamasının ardından Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na iştirak edecek.
(Hatay/11.30/12.45/13.30/Kahramanmaraş/16.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler" programına katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Kriz İletişimi Çalıştayı"na iştirak edecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay (273 gün) vadeli hazine bonosu ile 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşma yapacak.
(TBMM) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirecek.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Kriz İletişimi Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda uğurlama töreni yapılacak. Şehitlerin naaşı, törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
(Isparta/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edeceği maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak, sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları müsabaka öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine konuk olacak.
(Tenerife/23.00)
5- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın SSC Palmberg, C Grubu'nda VakıfBank ise Portekiz'in Porto ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00/19.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Macaristan'ın MBH takımını konuk edecek, Kuzeyboru ise Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00/Mulhouse/21.00) (Fotoğraflı)
7- SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftası, RAMS Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.
(Şırnak/15.00) (Fotoğraflı)
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