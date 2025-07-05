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CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Tamamı gönüllü ceza infaz kurumu personelinden oluşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekipleri, Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek verdi.

Abdullah Sarica  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
CEKUT ekiplerinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek Fotoğraf: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Ankara

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, CEKUT ekipleri Bilecik'in Gölpazarı ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında görev aldı.

Açıklamada, ekiplerin, yangın bölgesinde yapılan tahliye ve söndürme çalışmalarında aktif rol üstlendiği, gece gündüz demeden mücadele ettiği ifade edildi.

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