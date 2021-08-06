Euro
10.15
Dolar
8.59
BIST 100
1,433.07
Altın
1,799.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Esenyurt’ta bir lojistik firmasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), Muğla ve Antalya'da orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor.

Sefa Şahin   | 06.08.2021
Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Ankara

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan CEKUT, Ege ve Akdeniz'deki ormanlarda çıkan yangınlarla mücadelede görevlendirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 6 ekipten oluşan 109 personel yangınla mücadele ve bölge halkının yaralarının sarılmasında aktif rol alıyor.

CEKUP ekipleri, AFAD, Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda diğer yardım görevlerini de yürütüyor.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CEKUT ekiplerimiz, orman yangınlarıyla mücadeleye omuz veriyor. Bütün kurumlarımızla birlikte, milletçe el ele bu badirenin de üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Kurak adayı binlerce ağaçla yeşillendiren 'Robinson Ziya'nın yüreği yanan ormanlara sızlıyor

ABD'nin California eyaletindeki yangında tarihi kasaba yok oldu

Kuzey Makedonya hükümeti orman yangınları nedeniyle 'kriz durumu' ilan etti

Kuzey Makedonya hükümeti orman yangınları nedeniyle 'kriz durumu' ilan etti
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren Rus uçakları, ikmali İzmir'de yapıyor
Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit etti

Bayraktar TB2 1835 saat uçtu, 103 yangını ilk anda tespit etti