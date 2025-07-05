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Yargıtay, başkasının telefon numarasını ilana ekleyen sanığın cezasını onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, on-line ticaret sitesinde açtığı ilana başka birine ait telefon numarasını yazan sanığa, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen cezayı onadı.

Abdullah Sarica  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Yargıtay, başkasının telefon numarasını ilana ekleyen sanığın cezasını onadı

Ankara

İzmir'de yaşayan bir kişi, tablet bilgisayar satışı için on-line ticaret sitesinde açtığı ilana irtibat numarası olarak kendi telefonunu ve bir iş yerinin sabit hat numarasını ekledi.

İlanı gören vatandaşlar, tablet bilgisayarın ücretini banka hesabına göndermesinin ardından satıcıya ulaşamayınca ilandaki sabit hattı aradı.

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Yaklaşık 1 hafta boyunca tanımadığı kişilerce aranan iş yeri sahibinin şikayeti üzerine, satıcı hakkında Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Mahkemedeki savunmasında davacıya ait numarayı, daha önce çalıştığı iş yerinin numarasıyla karıştırdığı için ilana eklediğini öne süren sanık, beraat talebinde bulundu.

Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin kararında, on-line ticaret sitesindeki hesabını 2012'de açtığı anlaşılan sanığın, aradan uzun zaman geçmesine rağmen yanlış numara verdiğini fark edememesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

Suçun yasal unsurları oluştu

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet kararını onadı.

Sanığın, davacının bilgisi ve rızası olmadan kişisel veri niteliğindeki telefon numarasını yaydığının anlaşıldığı kaydedilen Yargıtay kararında, şu ifadeler yer aldı:

"Katılanın kullanımında olan kişisel veri niteliğindeki telefon numarasını, hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle internet sitesinde yayımlayan sanığın eyleminde, genel kastla işlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun yasal unsurları oluşmuştur."

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